Уткин: Черчесов сам говорил, что корзина важна. А в итоге не знал, как в неё попадают

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о положении сборной России, попавшей в третью корзину при жеребьёвке отборочного этапа чемпионата мира–2022.
Напомним, по итогам состоявшейся накануне жеребьёвки российская национальная команда попала в отборочную группу с Хорватией, Словенией, Словакией, Кипром и Мальтой.
«Мы могли бы быть корзиной выше, если бы просто выиграли у Молдавии. Элементарно люди, работающие в сборной, недостаточно хорошо изучили регламент. Были бы все вопросы сняты по попаданию в более высокую корзину. Впрочем, это тоже не совсем мой аргумент. Об этом просто говорил сам тренер сборной Станислав Саламович Черчесов. Он говорил, что корзина важна. А в итоге он не знал, как в неё попадают. В этом смысле можно сравнить его с грибом – с подосиновиком, например, который тоже не знает, но попадает в корзину. А какая очерёдность – это уже другой вопрос. Но только в этом, конечно, можно сравнить. Во всём остальном он у нас замечательный главный тренер», — сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».
- 8 декабря 2020
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