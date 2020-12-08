Райола: Холанд похож на «Крик» Мунка

Агент Мино Райола поделился мнением о нападающем дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинге Холанде.



«Холанд похож на Ибрагимовича, когда ему было 20 лет. Сульшер — хороший парень, но он ошибся, когда сказал, что Холанд похож на Лукаку. Будет лучше, если Сульшер вместо разговоров о Холанде подумает о том, чтобы найти способ заставить Погба показывать его лучшую игру на поле.



Холанд похож на картину „Крик“ Мунка, потому что вызывает страх у защитников. Он позвонил мне после замены на 85-й минуте матча с берлинской «Гертой». Эрлинг оформил покер в той встрече и хотел забить ещё один гол. Он был в ярости! Холанд может быть лучшим, даже если играет в шашки», — приводит слова Райолы Tuttosport.

Райола: уверен, Ибрагимович мог бы получить восемь «Золотых мячей»