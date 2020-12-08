Симонян и Жирков выдвинуты на присуждение всероссийских наград фэйр-плей
Вчера, 7 декабря, состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято решение о выдвижении бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна и защитника «Зенита» и национальной команды России Юрия Жиркова на присуждение всероссийских наград фэйр-плей.
«Выдвинуть следующих кандидатов от РФС на присуждение всероссийских наград фэйр-плей: Никиту Павловича Симоняна — номинация „Вклад в пропаганду и использование принципа фэйр-плей в воспитании у молодёжи высокой нравственности в спорте и жизни“; Юрия Валентиновича Жиркова — номинация „Соблюдение принципов справедливости на протяжении всей спортивной карьеры“, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РФС.
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