Пьянич: остановить Месси практически невозможно. Он феномен

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич поделился мнением о нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварде каталонского клуба Лионеле Месси.



«О Роналду я могу сказать только хорошее. Как о человеке и прежде всего как о спортсмене. Криштиану всегда тщательно готовится и внимательно относится ко всем деталям.



Месси — инопланетянин. Каждый раз, когда мне приходилось играть против него, было невероятно сложно. Остановить Месси практически невозможно. Теперь, когда мы в одной команде, я убеждаюсь в том, что Лионель феномен. Каждый раз, когда он владеет мячом, что-то происходит — либо гол, либо результативная передача, либо невероятный пас. Он гений», — приводит слова Пьянича Mundo Deportivo.

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