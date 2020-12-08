Пьянич: остановить Месси практически невозможно. Он феномен
Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич поделился мнением о нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварде каталонского клуба Лионеле Месси.
«О Роналду я могу сказать только хорошее. Как о человеке и прежде всего как о спортсмене. Криштиану всегда тщательно готовится и внимательно относится ко всем деталям.
Месси — инопланетянин. Каждый раз, когда мне приходилось играть против него, было невероятно сложно. Остановить Месси практически невозможно. Теперь, когда мы в одной команде, я убеждаюсь в том, что Лионель феномен. Каждый раз, когда он владеет мячом, что-то происходит — либо гол, либо результативная передача, либо невероятный пас. Он гений», — приводит слова Пьянича Mundo Deportivo.
Пьянич — о статусе резервиста в «Барселоне»: не понимаю, почему сложилась такая ситуация
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