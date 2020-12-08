Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барселона» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» объявил об уходе Шамиля Газизова с поста гендиректора

«Спартак» объявил об уходе Шамиля Газизова с поста гендиректора
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» объявил об уходе с поста гендиректора клуба Шамиля Газизова. Соответствующее сообщение появилось на сайте москвичей.

«Футбольный клуб «Спартак-Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым и желает ему успехов в новых футбольных проектах.

Решением совета директоров руководство московским «Спартаком» возложено на управляющего директора Евгения Мележикова. Основными задачами Евгения Владимировича станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба.

Управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов — от Академии до основы — будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов», — говорится на сайте клуба.

Газизов занял пост гендиректора клуба лишь в конце прошлого сезона, когда он сменил Томаса Цорна. Ряд СМИ утверждали, что Газизов решил покинуть «Спартак» из-за назначения спортивного директора.

Газизов: остаюсь ли в «Спартаке»? Поздравляю всех с победой
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020