«Спартак» объявил об уходе Шамиля Газизова с поста гендиректора

«Спартак» объявил об уходе с поста гендиректора клуба Шамиля Газизова. Соответствующее сообщение появилось на сайте москвичей.

«Футбольный клуб «Спартак-Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым и желает ему успехов в новых футбольных проектах.

Решением совета директоров руководство московским «Спартаком» возложено на управляющего директора Евгения Мележикова. Основными задачами Евгения Владимировича станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба.

Управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов — от Академии до основы — будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов», — говорится на сайте клуба.

Газизов занял пост гендиректора клуба лишь в конце прошлого сезона, когда он сменил Томаса Цорна. Ряд СМИ утверждали, что Газизов решил покинуть «Спартак» из-за назначения спортивного директора.