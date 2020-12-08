Владелец «Торпедо»: сказал команде, что жду выхода в РПЛ. Надо увеличить бюджет — увеличим

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев сообщил, что команда нацелена выйти в Российскую Премьер-Лигу.
«Мы пропишем в контрактах футболистов и тренеров «Торпедо» премиальные за выход в Премьер-Лигу. Премиальные будут за первые четыре места. За первое и второе места будут такие же премиальные, как за третье и четвёртое, если выигрываем стыки.
Я приехал на базу и сказал команде, что жду побед и выхода в РПЛ. Если по спортивному принципу мы выйдем в РПЛ, то пойдём и будем в ней участвовать. Мне всегда казалось, что задача «выигрывать в каждом матче» подразумевает первую строчку в турнирной таблице и дальнейший выход в Премьер-Лигу. Если надо будет увеличить бюджет – мы увеличим. Точную цифру, на которую увеличится бюджет, я смогу назвать в конце зимнего трансферного окна", — приводит слова Авдеева официальный сайт «Торпедо».
- 8 декабря 2020
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