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«Зенит» — «Боруссия» Д: Дриусси — в стартовом составе хозяев на матч Лиги чемпионов

«Зенит» — «Боруссия» Д: Дриусси — в стартовом составе хозяев на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Зенита» и дортмундской «Боруссии» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит»: Кержаков, Прохин, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Сутормин, Оздоев, Кузяев, Дриусси, Азмун, Малком.

«Боруссия» Д: Хитц, Хуммельс, Шульц, Пищек, Беллингхэм, Пасслак, Витсель, Джан, Азар, Брандт, Ройс.

Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Помогать ему будут ассистенты Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери – Ионуц Аврам.

Матч «Боруссии» с «Зенитом» во 2-м туре прошёл в Германии и завершился победой «шмелей» со счётом 2:0.

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