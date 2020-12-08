«Лацио» — «Брюгге»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы «Лацио» и «Брюгге» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Лацио»: Рейна, Луис Фелипе, Худт, Ачебри, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Марушич, Иммобиле, Корреа.
«Брюгге»: Миньоле, Соболь, Рикка, Коссону, Мата, Баланта, Ванакен, Вольмер, Де Кетеларе, Ланг, Диатта.
Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогать ему будут ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный рефери – Хюсейин Гечек.
Матч «Брюгге» с «Лацио» во 2-м туре прошёл в Бельгии и завершился со счётом 1:1.
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