Сон Кейн Мин – великий. Артета – ужасный. Разбор 11-го тура АПЛ

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 11-й тур АПЛ 2020/2021. Гениальная связка Сон – Кейн решила исход дерби Северного Лондона, но оборона «Тоттенхэма» вызывает вопросы. А «Арсенал» ужасен весь: и Артета, и Парти, и Обамеянг. А также великолепный «Челси», обновленный «Сити» и реакция болельщиков на BLM.



Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе «СберЗвук». Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.



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Кирилл разбирает, как «Барселона» оказалась в трёх очках от зоны вылета (и почему Куман всё делает правильно) на своём канале.



А Гриша собирает приколюхи из АПЛ и общается с подписчиками в своем Telegram-канале. Вы ещё не подписались?



В этом выпуске:

0:00 – Привет лучшему вратарю сборной Англии.

1:04 – «Тоттенхэм» создал меньше, но выиграл. Классика.

4:25 – Во что вообще играет «Арсенал»?

7:12 – Кирилл уже нашёл нового тренера для «Арсенала».

22:15 – Роль Стерлинга в «Сити».

25:18 – Зачем Гвардиоле пять замен, если он не делает даже одну?

33:12 – Идентичность «Вест Хэма».

36:03 – Погба — хорош, но гол зря засчитали.

44:51 – Мата обозначил проблему «МЮ».

48:16 – «Челси» просто разорвал «Лидс».

51:40 – Обсуждаем комментаторов «Окко спорт».

54:00 – Методы мотивации Эшпириту Санту (не сработали).

56:12 – «Ливерпуль» опять в хорошей форме. Что происходит?

1:01:09 – АПЛ без явного лидера. Это хорошо или плохо?

1:03:36 – Варди снёс флажок в поддержку ЛГБТ.

1:06:05 – Фанаты «Миллуолла» против BLM.

1:11:16 – Конкурс. Победителя пока не называем.

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