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«Барселона» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Барселона» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Барселона» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 8 декабря, состоится матч Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» — «Барселона». Встреча заключительного тура группового этапа пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Тобиасом Штилером. Ассистенты — Мике Пиккель и Кристиан Гиттельман. Резервный рефери — Сердар Гёзюбююк из Нидерландов.

Матч команд во 2-м туре, проходивший в Турине, завершился со счётом 2:0 в пользу каталонцев.

«Барселона», набрав 15 очков, занимает 1-е место в группе G Лиги чемпионов УЕФА. На втором месте — «Ювентус» (12). Обе команды уже гарантировали себе путёвки в плей-офф турнира. «Динамо» Киев (1) — на 3-м месте, замыкает турнирную таблицу «Ференцварош» (1).

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