Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барселона» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Недвед и Паратичи дисквалифицированы за оскорбление арбитра

Недвед и Паратичи дисквалифицированы за оскорбление арбитра
Футбол / Италия 0

Директоры «Ювентуса» Павел Недвед и Фабио Паратичи дисквалифицированы за оскорбление судьи во время матча Серии А с «Торино» (2:1), сообщается на официальном сайте турнира.

В отчёте арбитра встречи указано, что Недвед и Паратичи неоднократно выкрикивали оскорбления в его адрес. Недвед отстранён до 21 декабря и оштрафован на € 10 тыс., а Паратичи дисквалифицирован до 14 декабря. Резервный вратарь «Ювентуса» Карло Пинсольо также получил дисквалификацию. Он пропустит следующим матч туринской команды.

Туринский «Ювентус» набрал в 10 матчах 20 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидером соревнований является «Милан» (26). В тройку лидеров входят «Интер» (21) и «Наполи» (20).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020