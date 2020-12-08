Недвед и Паратичи дисквалифицированы за оскорбление арбитра

Директоры «Ювентуса» Павел Недвед и Фабио Паратичи дисквалифицированы за оскорбление судьи во время матча Серии А с «Торино» (2:1), сообщается на официальном сайте турнира.



В отчёте арбитра встречи указано, что Недвед и Паратичи неоднократно выкрикивали оскорбления в его адрес. Недвед отстранён до 21 декабря и оштрафован на € 10 тыс., а Паратичи дисквалифицирован до 14 декабря. Резервный вратарь «Ювентуса» Карло Пинсольо также получил дисквалификацию. Он пропустит следующим матч туринской команды.

Туринский «Ювентус» набрал в 10 матчах 20 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидером соревнований является «Милан» (26). В тройку лидеров входят «Интер» (21) и «Наполи» (20).