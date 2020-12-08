В «Спартаке» объяснили, почему удалили резонансный твит с анонсом ухода Газизова

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал удаление твита, которым москвичи анонсировали уход из клуба Шамиля Газизова. За несколько минут до официального объявления об уходе управленца в «твиттере» «Спартака» появилась гифка из культового мультсериала «Симпсоны». В гифке дед Симпсон заходит в стрип-клуб и сразу выходит из него, увидев там Барта. Вскоре твит был удалён.

«Мы не учли контекста серии «Симпсонов», откуда изначально появился этот популярный мем. Сейчас пересмотрели свою позицию и посчитали такой твит неуместным, поэтому его удалили», – заявил Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Газизов стал гендиректором «Спартака» в прошлом сезоне. Теперь управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов — от академии до основы — будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов.