В «Спартаке» объяснили, почему удалили резонансный твит с анонсом ухода Газизова

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал удаление твита, которым москвичи анонсировали уход из клуба Шамиля Газизова. За несколько минут до официального объявления об уходе управленца в «твиттере» «Спартака» появилась гифка из культового мультсериала «Симпсоны». В гифке дед Симпсон заходит в стрип-клуб и сразу выходит из него, увидев там Барта. Вскоре твит был удалён.
«Мы не учли контекста серии «Симпсонов», откуда изначально появился этот популярный мем. Сейчас пересмотрели свою позицию и посчитали такой твит неуместным, поэтому его удалили», – заявил Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Газизов стал гендиректором «Спартака» в прошлом сезоне. Теперь управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов — от академии до основы — будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов.
- 8 декабря 2020
-
22:31
-
22:26
-
22:22
-
22:21
-
22:07
-
22:02
-
21:56
-
21:50
-
21:21
-
21:13
-
21:12
-
21:10
-
21:08
-
20:53
-
20:43
-
20:40
-
20:35
-
20:24
-
20:23
-
20:09
-
20:01
-
19:59
-
19:50
-
19:38
-
19:29
-
19:29
-
19:07
-
18:50
-
18:26
-
18:26
-
18:16
-
18:12
-
18:07
-
18:05
-
18:01