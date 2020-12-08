«Челси» — «Краснодар»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Краснодара» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Гилмор, Ковачич, Хаверц, Эмерсон, Анджорин, Абрахам.



«Краснодар»: Городов, Кайо, Мартынович, Рамирес, Смольников, Кабелла, Вильена, Ольссон, Классон, Берг, Вандерсон.

Матч команд во 2-м туре, проходивший в Краснодаре, завершился со счётом 4:0 в пользу англичан.



«Челси», набрав 13 очков, занимает 1-е место в группе E Лиги чемпионов УЕФА. Лондонцы уже гарантировали себе итоговое 1-е место. На 2-м месте — «Севилья» (10). «Краснодар» (4) — на 3-м месте, и «быки» уже его не покинут. Замыкает турнирную таблицу «Ренн» (1).