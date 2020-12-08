Месси и Роналду выйдут на поле на матч ЛЧ «Барселона» — «Ювентус» с первых минут

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Ювентуса» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Лангле, Дест, Альба, Пьянич, де Йонг, Тринкау, Месси, Педри, Гризманн.
«Ювентус»: Буффон, Де Лигт, Бонуччи, Данило, Артур, Маккенни, Алекс Сандро, Куадрадо, Рэмси, Роналду, Мората.
Матч команд во 2-м туре, проходивший в Турине, завершился со счётом 2:0 в пользу каталонцев.
«Барселона», набрав 15 очков, занимает 1-е место в группе G Лиги чемпионов УЕФА. На втором месте — «Ювентус» (12). Обе команды уже гарантировали себе путёвки в плей-офф турнира. «Динамо» Киев (1) — на 3-м месте, замыкает турнирную таблицу «Ференцварош» (1).
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