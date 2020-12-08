16-летний форвард «Боруссии» Мукоко стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» принимает дортмундскую «Боруссию». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 73-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 58-й минуте встречи на поле вышел нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко. Он заменил хавбека Феликса Пасслака. Таким образом, 16-летний Мукоко стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов.
В августе Мукоко приступил к тренировкам с основной командой дортмундской «Боруссии». Камерунский форвард забил 128 мячей в 86 матчах за команды дортмундской «Боруссии» U17 и U19. Мукоко дебютировал за основную команду «Боруссии» в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги с «Гертой» (5:2).
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