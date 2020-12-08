Катар примет участие в европейской квалификации ЧМ-2022

Сборная Катара сыграет в группе А европейской квалификации чемпионата мира 2022 года, сообщил исполнительный директор Оргкомитета Кубка мира — 2022 Нассер Аль-Хатер в своём «твиттере». УЕФА пригласил сборную Катара сыграть со сборными группы А в качестве гостевой команды. Таким образом, сборная Катара сыграет с Португалией, Сербией, Ирландией, Люксембургом и Азербайджаном.

Катар квалифицировался на чемпионат мира в качестве страны-хозяйки, поэтому матчи со сборными группы А будут товарищескими. Все матчи будут проходить в Европе, чтобы участникам отбора не пришлось тратить дополнительное время на поездки.

Ранее сборная Катара в качестве приглашённой команды участвовала в Кубке Америки.

Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдёт в традиционном формате группового этапа. Сформировано пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а 10 команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.



Помимо 10 команд, занявших вторые места на групповом этапе, в стыковых матчах будут участвовать и два лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций УЕФА, которые не пробьются на чемпионат мира через отборочный турнир. 12 команд будут разделены на три раунда плей-офф. Команды в марте 2022 года будут проводить матчи на выбывание, чтобы определить последние три европейские страны, которые поедут в Катар.