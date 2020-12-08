«Зенит» — «Боруссия» Д: Витсель вывел гостей вперёд в счёте

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» принимает дортмундскую «Боруссию». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 80-й минуте счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 79-й минуте встречи игрок дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель, ранее выступавший за «Зенит», вывел гостей вперёд.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. В бригаду входят ассистенты Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери – Ионуц Аврам.



Матч «Боруссии» с «Зенитом» во 2-м туре прошёл в Германии и завершился победой «шмелей» со счётом 2:0.



«Боруссия», набрав 10 очков, занимает 1-е место в группе F Лиги чемпионов. На 2-м месте — «Лацио» (9), на 3-м – «Брюгге» (7). «Зенит» (1) замыкает квартет и уже лишился шансов на выход в плей-офф.