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Источник: руководство «Манчестер Юнайтед» раздражено поведением Погба и его агента

Источник: руководство «Манчестер Юнайтед» раздражено поведением Погба и его агента
Футбол / Англия 0

Руководство «Манчестер Юнайтед» крайне недовольно заявлениями Мино Райолы, агента, который представляет интересы полузащитника команды Поля Погба, утверждает Sky Sports. Ранее Райола заявил, что дни Погба в «Манчестер Юнайтед» сочтены. Агент заверил, что французский полузащитник не будет продлевать контракта с клубом.

По данным издания, руководство «Манчестер Юнайтед» не стало реагировать на слова Погба из-за того, что клубу предстоят важнейшие матчи: с «РБ Лейпциг» — в Лиге чемпионов УЕФА, с «Манчестер Сити» — в АПЛ. В итоге было решено не отвлекать внимание на скандальное поведение Райолы.

Предполагается, что официальная реакция на слова Райолы может последовать после матча с «РБ Лейпциг». Но, в любом случае, в «Манчестер Юнайтед» крайне недовольны игроком и его агентом.

Райола — о Погба в «Манчестер Юнайтед»: всё кончено
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