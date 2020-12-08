«Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» в домашнем матче Лиги чемпионов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 16-й минуте встречи нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси открыл счёт. Во втором тайме, на 68-й минуте, счёт сравнял защитник дортмундской «Боруссии» Лукаш Пищек. Через 11 минут хавбек немецкой команды Аксель Витсель, ранее выступавший за «Зенит», забил победный гол.
Дортмундская «Боруссия» набрала 13 очков и заняла 1-е место в группе F. «Зенит» (1) — на последнем, 4-м месте. Напомним, санкт-петербургский клуб досрочно лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков. Соперниками команд по группе F являются римский «Лацио» (10) и «Брюгге» (8).
- 8 декабря 2020
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