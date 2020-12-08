Роберт Левандовски не поможет «Баварии» в матче с «Локомотивом»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не сыграет в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Локомотивом», сообщает Bild.
По информации источника, польский форвард получил небольшое повреждение в матче чемпионата Германии с «РБ Лейпциг» (3:3) и не сможет помочь «Баварии» в еврокубковой встрече.
«Локомотив», набрав 3 очка в 5 матчах, занимает последнее, 4-е место в группе A, «Бавария» (13) — на 1-м месте. Первая встреча команд завершилась победой мюнхенского клуба со счётом 2:1. В 5-м туре группового этапа «Локомотив» проиграл «Ред Булл Зальцбург» (1:3), а «Бавария» сыграла вничью с «Атлетико» (1:1).
Напомним, во встрече 2-го тура, состоявшейся 27 октября в Москве на стадионе «РЖД-Арена», московский «Локомотив» уступил «Баварии» со счётом 1:2.
Матч «Бавария» — «Локомотив» пройдёт завтра, 9 декабря. Начало — в 23:00 мск.
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