Смольников и Рамирес не встали на колено перед матчем с «Челси»

Перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Краснодар» многие футболисты команд преклонили колено в знак солидарности с движением за права чернокожих Black Lives Matter. Два игрока «Краснодара» не стали преклонять колено. Стоять остались защитники Игорь Смольников и Кристиан Рамирес.

Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Матч команд во 2-м туре, проходивший в Краснодаре, завершился со счётом 4:0 в пользу англичан.



«Челси», набрав 13 очков, занимает 1-е место в группе E Лиги чемпионов УЕФА. Лондонцы уже гарантировали себе итоговое 1-е место. На 2-м месте — «Севилья» (10). «Краснодар» (4) — на 3-м месте, и «быки» уже его не покинут. Замыкает турнирную таблицу «Ренн», набравший одно очко.