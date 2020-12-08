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«Челси» — «Краснодар»: Кабелла открыл счёт

«Челси» — «Краснодар»: Кабелла открыл счёт
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Челси» принимает «Краснодар». Встреча проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. К 25-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 24-й минуте встречи игрок «Краснодара» Реми Кабелла открыл счёт.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Чехии во главе с Павлом Краловецом. Ассистенты — Томаш Мокруш и Ян Патак. Резервный рефери — Мирослав Зелинка.

Матч команд во 2-м туре, проходивший в Краснодаре, завершился со счётом 4:0 в пользу англичан.

«Челси», набрав 13 очков, занимает 1-е место в группе E Лиги чемпионов УЕФА. Лондонцы уже гарантировали себе итоговое 1-е место. Второе место занимает «Севилья» (10). «Краснодар» (4) — на 3-м месте, и «быки» его уже не покинут. Замыкает турнирную таблицу «Ренн» (1).

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