«Истанбул Башакшехир»: нет расизму

Пресс-служба «Истанбул Башакшехир» отреагировала на расистский скандал, из-за которого был прерван матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен». Футболисты обеих команд покинули поле, обвинив в расизме четвёртого арбитра.

«Нет расизму», — говорится в сообщении, опубликованном на странице турецкого клуба в «Твиттере».

Делегат матча пытался уговорить футболистов вернуться на поле, но переговоры ни к чему не привели. Матч в Париже до сих пор не возобновился. Футболисты отказываются выходить на поле.



Но некоторым данным, резервный судья Себастьян Чолтеску назвал ассистента Окана Бурука Пьера Вебо «чёрным». После этого к резервному арбитру подбежал форвард «Истанбула» Демба Ба и бурно выразил недовольство.