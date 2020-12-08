«Истанбул Башакшехир»: нет расизму
Пресс-служба «Истанбул Башакшехир» отреагировала на расистский скандал, из-за которого был прерван матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен». Футболисты обеих команд покинули поле, обвинив в расизме четвёртого арбитра.
«Нет расизму», — говорится в сообщении, опубликованном на странице турецкого клуба в «Твиттере».
Делегат матча пытался уговорить футболистов вернуться на поле, но переговоры ни к чему не привели. Матч в Париже до сих пор не возобновился. Футболисты отказываются выходить на поле.
Но некоторым данным, резервный судья Себастьян Чолтеску назвал ассистента Окана Бурука Пьера Вебо «чёрным». После этого к резервному арбитру подбежал форвард «Истанбула» Демба Ба и бурно выразил недовольство.
Футболисты «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехир» ушли с поля, обвинив румынского арбитра в расизме
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