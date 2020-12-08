Матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» будет возобновлён в 00:00
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир», прерванный из-за расистского скандала, возобновится в 00:00 мск, сообщает Get French Football News. Резервный арбитр встречи будет заменён на судью, отвечающего за VAR.
Футболисты обеих команд покинули поле, обвинив в расизме четвёртого арбитра. Но некоторым данным, резервный судья Себастьян Чолтеску назвал ассистента Окана Бурука Пьера Вебо «чёрным». После этого к резервному арбитру подбежал нападающий «Истанбул Башакшехир» Демба Ба и бурно выразил своё недовольство.
«Пари Сен-Жермен»», «РБ Лейпциг» и «Манчестер Юнайтед» набрали по девять очков. «Истанбул Башакшехир» набрал три очка и занимает последнее место в группе.
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