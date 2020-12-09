Форвард «Истанбула» обвинил в расизме судью матча с «ПСЖ» из-за слов «этот чёрный парень»

Стали известны некоторые подробности расистского скандала в матче Лиги чемпионов «Истанбул Башакшехир» — «ПСЖ». Ранее сообщалось, что футболисты покинули поле в знак протеста. Они обвинили резервного арбитра из Румынии в проявлении расизма.

Судя по всему, арбитр назвал «чёрным» помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо. После этого к судье подбежал нападающий турецкого клуба Демба Ба. Он высказал недовольство арбитру.

«Вы никогда не говорите: «Этот белый парень», а говорите: «Этот парень». Так почему же, когда вы указываете на чернокожего парня, вам обязательно нужно сказать «Этот чёрный парень»?» — эмоционально сказал Ба.

После длительных переговоров было решено, что команды вернуться на поле и доиграют матч. Игра возобновится в 00:00 мск.