Петржела: «Зенит» — самая слабая команда в Лиге чемпионов. С такой игрой там делать нечего

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о результате матча 6-го тура Лиги чемпионов. «Зенит» на своём поле уступил «Боруссии» Дортмунд со счётом 1:2. Питерский клуб завершил выступление в Лиге чемпионов, набрав всего одно очко.
«Даже в последней игре «Зенит» не смог порадовать нас. Ждал победы, но они умудрились проиграть полурезервному составу «Боруссии». Одно очко за весь групповой этап — это ничтожно мало. Очень больно признавать, но «Зенит» — самая слабая команда в Лиге чемпионов.
Можно хоть 10 лет подряд брать титул в России, но какой в этом толк, если вы позоритесь в еврокубках? Мне непонятно. Очень важно проявлять себя в Европе. За Лигой чемпионов следит весь мир, а вы ничего сделать не можете… С такой игрой «Зениту» попросту нечего делать в Лиге чемпионов.
Не могу раздавать советы руководству. Они и без меня разберутся. Но нынешнее положение дел меня не устраивает. На это больно смотреть», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 9 декабря 2020
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