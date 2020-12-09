«Истанбул» отказывается выйти на поле, пока румынского арбитра не исключат из делегации

Встреча 6-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» не возобновилась в 00:00 мск, как изначально планировалось. Турецкие футболисты отказываются выходить на поле, пока резервного арбитра не выведут из состава делегации. Ранее предполагалось, что резервный арбитр будет работать с системой VAR, а его заменит судья, изначально сидевший за пультом VAR. Но этот вариант не устроил гостей.
Ранее матч был остановлен после того, как футболисты из Стамбула обвинили резервного судью в проявлении расизма. Предположительно, резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным».
Футболисты «ПСЖ» планировали выйти на поле, но в итоге вернулись в раздевалку, увидев, что их соперники остаются в тоннеле.
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