Мбаппе — Хацегану о резервном арбитре: мы не можем играть с этим парнем

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил главному арбитру матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехир» Овидиу Хацегану, что встреча не может быть возобновлёна, пока на нём работает резервный судья Себастьян Колцеску.

Ранее матч был остановлен после того, как футболисты из Стамбула обвинили резервного судью в проявлении расизма. Предположительно, Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным». Ранее предполагалось, что резервный арбитр будет работать с системой VAR, а его заменит судья, изначально сидевший за пультом VAR. Но этот вариант не устроил гостей.

«Мы не можем играть с этим парнем», — приводит слова Мбаппе Get French Football News.

Футболисты «Пари Сен-Жермен» планировали выйти на поле, но в итоге вернулись в раздевалку, увидев, что их соперники остаются в тоннеле.