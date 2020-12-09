«Истанбул Башакшехир» отказывается доигрывать матч с «ПСЖ» после расистского скандала

Футболисты «Истанбул Башакшехир» не планируют сегодня доигрывать матч 6-го тура Лиги чемпионов с «ПСЖ», сообщает Get French Football News. Игра была прервана в самом начале после того, как турецкие футболисты обвинили одного из членов румынской бригады арбитров в расизме.

Предположительно, резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным». Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула»Демба Ба.

Предполагалось, что встреча возобновится в 00:00 мск. Но в итоге турецкие футболисты так и не появились на поле. Сотрудники «ПСЖ» уже начали складывать пледы, которые находились на скамейке запасных. Вероятно, матч сегодня доигран не будет.

Футболисты «ПСЖ» некоторое время находились в тоннеле, но затем вернулись в раздевалку. Турецкий клуб требовал, чтобы провинившегося арбитра исключили из судейской бригады.