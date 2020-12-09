Эрдоган призвал УЕФА вмешаться в конфликт, произошедший на матче «ПСЖ» — «Истанбул»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал УЕФА вмешать в конфликт, произошедший во время матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир», сообщает журналист Танкреди Палмери на своей странице в «Твиттере». Игра была прервана в самом начале после того, как турецкие футболисты обвинили одного из членов румынской бригады арбитров в расизме.



Предположительно, резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным». Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула»Демба Ба.



Предполагалось, что встреча возобновится в 00:00 мск. Но в итоге турецкие футболисты так и не появились на поле. Сотрудники «ПСЖ» уже начали складывать пледы, которые находились на скамейке запасных. Вероятно, матч сегодня доигран не будет.



Футболисты «ПСЖ» некоторое время находились в тоннеле, но затем вернулись в раздевалку. Турецкий клуб требовал, чтобы провинившегося арбитра исключили из судейской бригады.