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«Ювентус» разгромил «Барселону» в выездном матче, Роналду оформил дубль

«Ювентус» разгромил «Барселону» в выездном матче, Роналду оформил дубль
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимала туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Счёт был открыт на 13-й минуте встречи — португалец Криштиану Роналду реализовал пенальти. Спустя всего 7 минут американский нападающий Уэстон Маккенни упрочил преимущество гостей. Третий гол в ворота испанского гранда отправил Роналду, реализовав ещё один пенальти на 52-й минуте игры.

Благодаря сегодняшней победе «Ювентус» сумел обойти в «Барселону» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе. В параллельном матче киевское «Динамо» и венгерский «Ференцварош» разыгрывали между собой путёвку в Лигу Европы УЕФА.

Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур
08 декабря 2020, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 3
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Роналду – 13' (пен)   0:2 Маккенни – 20'   0:3 Роналду – 52' (пен)
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