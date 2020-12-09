«Ювентус» разгромил «Барселону» в выездном матче, Роналду оформил дубль
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимала туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Счёт был открыт на 13-й минуте встречи — португалец Криштиану Роналду реализовал пенальти. Спустя всего 7 минут американский нападающий Уэстон Маккенни упрочил преимущество гостей. Третий гол в ворота испанского гранда отправил Роналду, реализовав ещё один пенальти на 52-й минуте игры.
Благодаря сегодняшней победе «Ювентус» сумел обойти в «Барселону» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе. В параллельном матче киевское «Динамо» и венгерский «Ференцварош» разыгрывали между собой путёвку в Лигу Европы УЕФА.
Рекомендуем вам
- 9 декабря 2020
-
01:26
-
01:13
-
01:00
-
00:55
-
00:55
-
00:53
-
00:53
-
00:49
-
00:39
-
00:33
-
00:23
-
00:23
-
00:12
-
00:09
-
00:09
- 8 декабря 2020
-
23:52
-
23:45
-
23:34
-
23:33
-
23:30
-
23:29
-
23:27
-
23:14
-
23:12
-
23:04
-
22:46
-
22:46
-
22:38
-
22:31
-
22:26
-
22:22
-
22:21
-
22:07
-
22:02
-
21:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам