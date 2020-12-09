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«Скажи “нет” расизму»: Мбаппе выложил пост после скандального матча с «Истанбулом»

«Скажи “нет” расизму»: Мбаппе выложил пост после скандального матча с «Истанбулом»
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе выложил пост в поддержку тренера турецкого «Истанбула», подвергшемуся расистским оскорблениям со стороны арбитра.

«Скажи “нет” расизму. Пьер Вебо, мы с тобой!», – написал Мбаппе на своей странице в «твиттере».

Инцидент произошёл в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Предположительно, резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным». Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула» Демба Ба.

Как сообщается в Twitter журналиста Мохамеда Бухафси матч возобновится завтра, 9 декабря, в 20:55 мск. Футболисты «ПСЖ» некоторое время находились в тоннеле, но затем вернулись в раздевалку. Турецкий клуб потребовал, чтобы провинившегося арбитра исключили из судейской бригады.

Матч «ПСЖ» — «Истанбул» перенесён на 9 декабря из-за расистского скандала
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