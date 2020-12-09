«Истанбул» объявил о решении не возобновлять матч с «ПСЖ» из-за расистского скандала
«Истанбул Башакшехир» выступил с заявлением по поводу расистского скандала вокруг матча Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».
«В матче с «ПСЖ» наши футболисты отказались выходить на поле из-за расизма со стороны арбитра Себастьяна Колцеска в адрес помощника главного тренера нашего клуба Пьера Вебо», — говорится в заявлении турецкого клуба в «твиттере».
Инцидент произошёл в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Предположительно, резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным». Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула»Демба Ба.
Позже футболисты отказались возвращаться на поле, а сам матч будет доигран завтра, 9 декабря в 20:55 мск.
Матч «ПСЖ» — «Истанбул» перенесён на 9 декабря из-за расистского скандала
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