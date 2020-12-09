Судья матча «ПСЖ» — «Истанбул» ответил на обвинения в расизме

Резервный судья матча «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир» Себастьян Колцеску ответил на обвинения в расизме.

«Negru по-румынски означает чёрный. Я не расист», — приводит слова Колцеску Get French Football News в «твиттере» со ссылкой на Téléfoot Chaine.

Инцидент произошёл в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Предположительно, резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным». Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула»Демба Ба.

Позже футболисты отказались возвращаться на поле, а сам матч будет доигран завтра, 9 декабря в 20:55 мск. «Истанбул Башакшехир» подтвердил, что игроки отказались продолжать матч из-за расизма со стороны Колцеску.