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УЕФА выступил с заявлением по поводу расистского скандала в матче «ПСЖ» — «Истанбул»

УЕФА выступил с заявлением по поводу расистского скандала в матче «ПСЖ» — «Истанбул»
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА отреагировал на расистский скандал вокруг матча Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир».

«УЕФА известно об инциденте во время сегодняшнего матча Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен и Истанбул Башакшехир». Мы проведём тщательное расследование. Расизму и дискриминации во всех её формах нет места в футболе», — говорится в заявлении УЕФА в «твиттере».

Инцидент произошёл в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Предположительно, резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным». Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула»Демба Ба.

Позже футболисты отказались возвращаться на поле, а сам матч будет доигран завтра, 9 декабря в 20:55 мск.

Матч «ПСЖ» — «Истанбул» перенесён на 9 декабря из-за расистского скандала
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