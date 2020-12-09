УЕФА сообщил, что скандальный матч «ПСЖ» – «Истанбул» обслужит новая бригада арбитров

УЕФА заменит судейскую бригаду матча «Пари Сен-Жермен» – «Истанбул Башакшехир», перенесенного из-за расистского скандала. Об этом
«После обсуждения инцидента с представителями обоих клубов в порядке исключения было принято решение оставшуюся часть матча доиграть с участием новой судейской бригады», — говорится в сообщении УЕФА в «твиттере».
Футболисты «Пари-Сен-Жермен» и «Истанбул Башакшехир» покинули стадион из-за расистского скандала. Инцидент произошёл в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Предположительно, резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным». Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула» Демба Ба.
Известно, что матч возобновится завтра, 9 декабря, в 20:55 мск. Счет прерванной встречи – 0:0.
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