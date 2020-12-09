Роналду прокомментировал разгромную победу «Ювентуса» в матче с «Барселоной»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Встреча шестого тура прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии и завершилась победой гостей со счётом 3:0. Португальский форвард оформил дубль.

«Всегда здорово возвращаться в Испанию и в Каталонию, всегда сложно играть на «Камп Ноу» против одной из лучших команд, с которыми я когда-либо сталкивался. Сегодня мы были командой чемпионов! Настоящая, крепкая и дружная семья! Играя так, нам нечего бояться до конца сезона… Вперёд, ребята! Поехали, Ювентус!», — написал Роналду в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Роналду.

Благодаря сегодняшней победе «Ювентус» сумел обойти в «Барселону» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе. В параллельном матче киевское «Динамо» и венгерский «Ференцварош» разыгрывали между собой путёвку в Лигу Европы УЕФА.