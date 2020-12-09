Мусаев прокомментировал результат матча «Челси» – «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил игру своей команды в выездном матче группового турнира Лиги чемпионов с «Челси» (1:1).
«Мне понравилась игра в первом тайме. Мы были хороши в переходных фазах. Когда отбирали мяч, шли в контратаки. Во втором отдали инициативу, наверное, это связано с тем, что Вандерсон не до конца готов, Классон не до конца готов. Плюс мы играли третий матч за шесть дней. Но в целом я доволен результатом.
Доволен, что мы вышли в Лигу Европы. Был ряд ровных матчей, с “Севильей” мы могли набрать больше очков, все справедливо», – сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Краснодар» прошел на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершился ничьей со счётом 1:1.
На 24-й минуте полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла открыл счёт. На 28-й минуте главный арбитр Павел Краловец назначил пенальти в ворота краснодарской команды, который успешно реализовал итальянский хавбек «Челси» Жоржиньо.
Лондонский «Челси» набрал 14 очков и занял 1-е место в турнирной таблице группы Е. «Краснодар» (5) – на 3-м месте. Команда Мурада Мусаева выступит в плей-офф Лиги Европы УЕФА.
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