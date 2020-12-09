Малком: «Зениту» нужно больше работать над всеми компонентами игры

Нападающий «Зенита» Малком после поражения в матче с дортмундской «Боруссией» (1:2) оценил выступление команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

«В Лиге чемпионов мы сыграли ниже своих возможностей, нам нужно меньше ошибаться и вообще больше работать над всеми компонентами игры. Однако это касается не только игры с «Боруссией» или еврокубков, точно так же улучшать свою игру «Зениту» нужно и в российских турнирах», — приводит слова Малкома официальный сайт УЕФА.

Дортмундская «Боруссия» набрала 13 очков и заняла 1-е место в группе F. «Зенит» (1) — на последнем, 4-м месте. Напомним, санкт-петербургский клуб досрочно лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков. Соперниками команд по группе F являются римский «Лацио» (10) и «Брюгге» (8).