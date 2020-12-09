Стало известно, кто обслужит перенесенный из-за расизма матч «ПСЖ» – «Истанбул»

Стали известны имена новых арбитров, которые обслужат прерванный из-за расистского скандала матч «ПСЖ» – «Истанбул».

Состав новой бригады арбитров на своей странице в «твиттере» опубликовал журналист Роб Харрис.

Судья: Дэнни Маккели (Нидерланды); ассистенты: Марио Дикс (Нидерланды), Марчин Бонек (Польша); четвертый судья: Бартош Франковски (Польша); VAR: Марко Ди Белло (Италия); AVAR: Маурицио Мариани (Италия); Резервный помощник: Якуб Винклер (Польша).

Футболисты «Пари-Сен-Жермен» и «Истанбул Башакшехир» покинули стадион из-за расистского скандала. Инцидент произошёл в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Предположительно, резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным».

Футболисты «ПСЖ» некоторое время находились в тоннеле, но затем вернулись в раздевалку. Турецкий клуб потребовал, чтобы провинившегося арбитра исключили из судейской бригады. Известно, что матч возобновится завтра, 9 декабря, в 20:55 мск. Счет прерванной встречи 0:0.