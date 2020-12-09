Дриусси: из-за ситуации вокруг моих слов я был только больше мотивирован

Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси, забивший гол в ворота дортмундской «Боруссии» в матче Лиги чемпионов (1:2), прокомментировал ситуацию с недовольством своей игровой позицией в команде и желании покинуть клуб.

«Из-за ситуации, которая сложилась из-за моих слов, сказанных в общении с друзьями, я был только больше мотивирован – понимал, что мне нужно выложиться на 100 процентов. Я действительно люблю играть именно в атаке, потому что знаком с этой позицией с самых ранних лет, мне там максимально комфортно.

Я не тот человек, который должен ставить оценку выступлению «Зенита» в Лиге чемпионов – это сделают наши тренеры. Они же подскажут, что именно мы глобально сделали не так. Надеюсь, что в следующем сезоне мы вернемся в Лигу чемпионов и сможем сыграть гораздо лучше», – цитирует Дриусси официальный сайт УЕФА.

6 декабря в аргентинских СМИ появилась цитата форварда со стрима с болельщиками. Дриусси выразил недовольство, что «играет на дерьмовой позиции уже три года», и заявил, что скучает по родине и «готов вернуться в любой момент».