«Этот год для Сафонова закончен». Мусаев рассказал о травме голкипера

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча с «Челси» (1:1) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов, рассказал о травме голкипера Матвея Сафонова.

«Сафонов получил травму на предматчевой тренировке. Поле было не очень хорошего качества. В середине тренировки у него поехала нога. Этот год для него закончен», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Сафонов защищает цвета «Краснодара» с 2017 года, а с этого года вызывается в сборную России. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в 14 матчах, пропустив 18 голов. В лиге чемпионов Сафонов провёл шесть игр, пропустив 10 голов

«Краснодар» в Лиге чемпионов финишировал на третьем месте в группе, набрав 5 очков, и выступит в плей-офф Лиги Европы.