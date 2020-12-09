«Этот год для Сафонова закончен». Мусаев рассказал о травме голкипера
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча с «Челси» (1:1) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов, рассказал о травме голкипера Матвея Сафонова.
«Сафонов получил травму на предматчевой тренировке. Поле было не очень хорошего качества. В середине тренировки у него поехала нога. Этот год для него закончен», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».
Сафонов защищает цвета «Краснодара» с 2017 года, а с этого года вызывается в сборную России. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в 14 матчах, пропустив 18 голов. В лиге чемпионов Сафонов провёл шесть игр, пропустив 10 голов
«Краснодар» в Лиге чемпионов финишировал на третьем месте в группе, набрав 5 очков, и выступит в плей-офф Лиги Европы.
Мусаев прокомментировал результат матча «Челси» – «Краснодар»
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