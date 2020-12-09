Куман вступил в конфликт со скамейкой запасных «Ювентуса» во время матча Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман во время матча с «Ювентусом» (0:3) в Лиге чемпионов вступил в конфликт со скамейкой запасных туринцев. Как сообщает Mirror, специалист был недоволен тем, скамейка запасных требовала удалить защитника Клемана Лангле за игру рукой. Куман потребовал туринцев заткнуться.

В этом матче арбитр встречи дважды назначил пенальти в ворота «Барселоны», который реализовал Криштиану Роналду. Ещё один гол на счету Уэстона Маккенни.

Благодаря сегодняшней победе «Ювентус» сумел обойти в «Барселону» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе. В параллельном матче киевское «Динамо» и венгерский «Ференцварош» разыгрывали между собой путёвку в Лигу Европы УЕФА.