Сулейманов стал первым воспитанником «Краснодара», отыгравшим 100 матчей за клуб

20-летний российский полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов отметился статистическим достижением в выездном матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси» (1:1). Об этом информирует пресс-служба краснодарской команды.

Как сообщается в «твиттере» «Краснодара», Сулейманов стал первым воспитанником «быков», проведшим за клуб 100 официальных матчей, из которых 67 в Российской Премьер-Лиге, 4 в Кубке России, 17 в Лиге Европы, а ещё 12 в Лиге чемпионов. Отмечается, что Магомед-Шапи стал самым юным игроком «Краснодара», разменявшим отметку в 100 игр за клуб.

За 100 матчей в составе «Краснодара» Сулейманов отметился 21 забитым мячом и 7 результативными передачами.