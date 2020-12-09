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Сулейманов стал первым воспитанником «Краснодара», отыгравшим 100 матчей за клуб

Сулейманов стал первым воспитанником «Краснодара», отыгравшим 100 матчей за клуб
Футбол / Лига чемпионов 0

20-летний российский полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов отметился статистическим достижением в выездном матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси» (1:1). Об этом информирует пресс-служба краснодарской команды.

Как сообщается в «твиттере» «Краснодара», Сулейманов стал первым воспитанником «быков», проведшим за клуб 100 официальных матчей, из которых 67 в Российской Премьер-Лиге, 4 в Кубке России, 17 в Лиге Европы, а ещё 12 в Лиге чемпионов. Отмечается, что Магомед-Шапи стал самым юным игроком «Краснодара», разменявшим отметку в 100 игр за клуб.

За 100 матчей в составе «Краснодара» Сулейманов отметился 21 забитым мячом и 7 результативными передачами.

Сулейманов рассказал, чего не хватило «Краснодару» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов
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