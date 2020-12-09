В «ПСЖ» выступили с заявлением по поводу расистского скандала в матче с «Истанбулом»

Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала заявление о прерванном матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Истанбул Башакшехир».

«Встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехир» во вторник, 8 декабря, была прервана после 13 минут игры из-за расистских высказываний одного из судей в адрес сотрудника турецкого клуба. Матч будет доигран в среду, 9 декабря.

Напоминаем, что любая форма расизма противоречит ценностям, которые исповедует «Пари Сен-Жермен», его президент, персонал и игроки. Более 15 лет клуб возглавляет борьбу со всеми формами дискриминаций. Наш клуб сегодня является одним из наиболее приверженных борьбе со всеми формами насилия и дискриминации», — гласит заявление, опубликованное на официальном сайте «ПСЖ».

Инцидент произошёл в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Предположительно, резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула» Демба Ба.



Позже футболисты отказались возвращаться на поле, а сам матч будет доигран сегодня, 9 декабря, начиная с 20:55 мск.