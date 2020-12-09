Игрок «Кадиса» считает, что Месси обманул его, нарушив обещание обменяться футболками

29-летний испанский вингер «Кадиса» Альберто Переа рассказал о неудавшемся обмене футболками с 33-летним аргентинским форвардом «Барселоны» Лионелем Месси после игры 12-го тура чемпионата Испании, в которой каталонцы уступили со счётом 1:2.

«Перед игрой я спросил Месси, может ли он обменяться со мной футболками в конце игры, и он дал мне обещание. Но когда встреча завершилась и я спросил его снова, он сказал мне, что уже отдал её. И я думаю, что это было не так, потому что он даже не смотрел на меня. В конце концов, я обменялся с Бускетсом, которого уже знал, и это тоже очень хорошо для моей коллекции», — цитирует Переа El Desmarque.

Напомним, что после 12 туров «Барселона», набрав 14 очков и имея две игры в запасе, занимает 9-е место в турнирной таблице. «Кадис» с 18 очками располагается на 5-м месте.