Матч ЛЧ не был доигран из-за расизма, «Краснодар» сыграл вничью с «Челси». Главное к утру

Громкий расистский скандал в матче ЛЧ с участием «ПСЖ», результаты заключительных игр «Краснодара» и «Зенита» в самом престижном турнире Европы и уход Шамиля Газизова из «Спартака» — главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Футболисты «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехир» ушли с поля, обвинив румынского арбитра в расизме. Матч перенесён.
2. «Краснодар» сыграл вничью с «Челси» в выездном матче Лиги чемпионов.
3. «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» в домашнем матче Лиги чемпионов.
4. «Спартак» объявил об уходе Шамиля Газизова с поста гендиректора.
5. Лионель Месси установил антирекорд Лиги чемпионов последних 17 лет.
6. Норвежский эксперт призвал выгнать сборную России с чемпионата Европы по гандболу.
7. КХЛ. Форвард «Авангарда» Шумаков близок к переходу в «Автомобилист».
8. «Ювентус» разгромил «Барселону» в выездном матче, Роналду оформил дубль.
- 9 декабря 2020
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