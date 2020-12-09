Матч ЛЧ не был доигран из-за расизма, «Краснодар» сыграл вничью с «Челси». Главное к утру

Громкий расистский скандал в матче ЛЧ с участием «ПСЖ», результаты заключительных игр «Краснодара» и «Зенита» в самом престижном турнире Европы и уход Шамиля Газизова из «Спартака» — главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Футболисты «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехир» ушли с поля, обвинив румынского арбитра в расизме. Матч перенесён.

2. «Краснодар» сыграл вничью с «Челси» в выездном матче Лиги чемпионов.

3. «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» в домашнем матче Лиги чемпионов.

4. «Спартак» объявил об уходе Шамиля Газизова с поста гендиректора.

5. Лионель Месси установил антирекорд Лиги чемпионов последних 17 лет.

6. Норвежский эксперт призвал выгнать сборную России с чемпионата Европы по гандболу.

7. КХЛ. Форвард «Авангарда» Шумаков близок к переходу в «Автомобилист».

8. «Ювентус» разгромил «Барселону» в выездном матче, Роналду оформил дубль.