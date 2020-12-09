Месси высказался о смерти экс-наставника сборной Аргентины Сабельи

33-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на смерть бывшего наставника сборной Аргентины Алехандро Сабельи, ушедшего из жизни вчера, 8 декабря, в возрасте 66 лет.

«Было приятно поделиться с вами многими вещами. Алехандро был великим человеком, а также впечатляющим профессионалом, отметившимся в моей карьере, я многому у него научился. Мы пережили вместе одни из моих лучших футбольных воспоминаний во время отборочного этапа чемпионата мира, а также на чемпионате мира 2014 года. Мои соболезнования всей его семье и друзьям», — гласит пост Месси в «Инстаграме».

Бывший наставник сборной Аргентины умер из-за проблем с сердцем, обострившихся на фоне заражения коронавирусом. Сборной специалист руководил с 2011 по 2014 год. После чемпионата мира 2014 года у тренера диагностировали рак гортани. С ноября Сабелья находился в больнице, его состояние ухудшалось.