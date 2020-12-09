Экс-игрок «Зенита» отреагировал на расистский скандал в матче с «ПСЖ»

Бывший бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Виктор Жулиано, ныне выступающий за турецкий «Истанбул Башакшехир», прокомментировал ситуацию с расистским скандалом в выездном матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с французским «Пари Сен-Жермен».

«К сожалению, сегодня у нас произошёл печальный эпизод с 4-м арбитром встречи. Он оскорбил члена нашего тренерского штаба. Это было очень чётко слышно многим, в том числе нашему тренеру, который был в стороне. Это стало очень большим огорчением. Мы, как команда, решили протестовать, потому что это недопустимо.

Расизму нужно положить конец, пора людям понять, что нет цвета, нет пола, мы все одинаковые. Уход с поля – это похвальный жест со стороны обеих команд. Мы надеемся, что этим мы привлечём больше внимания. Всем это уже надоело, мы должны начать жить в свободном мире», — цитирует Жулиано Globo.

Напомним, что, предположительно, в матче с «ПСЖ» резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула» Демба Ба.



Позже футболисты отказались возвращаться на поле, а сам матч будет доигран сегодня, 9 декабря, начиная с 20:55 мск.