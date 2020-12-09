Александр Бубнов: отсутствие побед на групповом этапе — провал для «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал игру «Зенита» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» (1:2).
«Главной причиной поражения стала потеря концентрации. Если бы «Зенит» провел весь матч, как до пропущенного мяча, неудачного результата с большой долей вероятности удалось бы избежать. Также стоит отметить, что сделанные Семаком замены не усилили игру в решающий момент. Нужно ли было выпускать Дзюбу с первых минут? Видимо, дело в физическом состоянии Артёма — главному тренеру виднее. К слову, заменявший его Дриусси смотрелся неплохо и забил хороший мяч.
Безусловно, отсутствие побед на групповом этапе — провал для «Зенита», который на бумаге мог бороться за первые две строчки. Одной причины такого выступления назвать нельзя — их целый комплекс. Это и коронавирус, из-за которого уплотнился календарь и почти не было перерыва между сезонами. Это и многочисленные травмы, лишавшие команду важных игроков в те моменты, когда они были очень нужны. Это и возросшая конкуренция в РПЛ, где для достижения результата «Зениту» приходится прикладывать больше усилий. Но в любом случае последнее место в группе — не то, на что способна команда Семака», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.
- 9 декабря 2020
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